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Japonya’daki uçak kazasından son bilgiler! Canlı yayında Tokyo’dan anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 14:01
Japonya’da yaşayan Türk vatandaşı Elif Sercan Nurcan uçak kazasıyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Nurcan, “Bizim öğrendiğimiz son bilgilere göre 367 yolcu ve 12 mürettebat tahliye edildi. 367 kişinin içerisinde 8 tane çocuk var. Ne yazık ki sahil güvenlik uçağı 1 Ocak’ta gerçekleşen deprem için malzeme ve yardım kurtarma ekibi götürürken bu olayda hasar alıyor. O uçaktaki 6 kişiden 5 kişiye ulaşılamıyor. 1 kişi kurtarılmış durumda.
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