Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber’de! Binaların çökme sebepleri ...

Konya’da 4 katlı binanın çökmesinden sonra ekipler alarma geçti ve arama kurtarma çalışmaları hızla başladı. 3 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılırken 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Peki binalar neden bir anda çöker? Kolonlar mı kesildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.

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