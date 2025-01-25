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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber’de! Binaların çökme sebepleri ...

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber’de! Binaların çökme sebepleri ...

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 10:18
Konya’da 4 katlı binanın çökmesinden sonra ekipler alarma geçti ve arama kurtarma çalışmaları hızla başladı. 3 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılırken 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Peki binalar neden bir anda çöker? Kolonlar mı kesildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber’de! Binaların çökme sebepleri ...
Japon uzman A Haber’de! Binaların çökme sebepleri
Japon uzman A Haber’de! Binaların çökme sebepleri
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