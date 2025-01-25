25 Ocak 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber’de! Binaların çökme sebepleri ...
Konya’da 4 katlı binanın çökmesinden sonra ekipler alarma geçti ve arama kurtarma çalışmaları hızla başladı. 3 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılırken 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Peki binalar neden bir anda çöker? Kolonlar mı kesildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.