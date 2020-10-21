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Jandarma zırhlı araç eğitimi! En iyisine yapana kadar devam

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Giriş: 21.10.2020 10:55
Güncelleme:21.10.2020 11:55
Jandarma bünyesinde zırhlı araç kullanan personeller sadece Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim merkezi komutanlığında eğitim görüyorlar. Peki o eğitim süreci nasıl geçiyor? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

Jandarma bünyesinde zırhlı araç kullanan personeller sadece Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim merkezi komutanlığında eğitim görüyorlar. Peki o eğitim süreci nasıl geçiyor? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

Jandarma zırhlı araç eğitimi
Jandarma zırhlı araç eğitimi
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