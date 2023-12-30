Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!

Mehmetçik, Irak sınırında kahramanca görev yapıyor. Metrelerce kar, sarp arazi, jandarma komandolarının elleri tetikte, gözleri sınır hattında. A Haber muhabiri Barış türel, 3 bin 450 metre yükseklikteki Düztepe Üs Bölgesi'nde jandarma komandoların yürüttüğü mücadeleyi görüntüledi. İşte o özel haberin detayları…

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