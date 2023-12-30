30 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!

Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2023 16:48
Mehmetçik, Irak sınırında kahramanca görev yapıyor. Metrelerce kar, sarp arazi, jandarma komandolarının elleri tetikte, gözleri sınır hattında. A Haber muhabiri Barış türel, 3 bin 450 metre yükseklikteki Düztepe Üs Bölgesi'nde jandarma komandoların yürüttüğü mücadeleyi görüntüledi. İşte o özel haberin detayları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!
Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
Almanak Haber 2023 |2023’te fenomen furyası
Almanak Haber 2023 |2023’te fenomen furyası
Rus liderden iş birliği vurgusu!
Rus liderden iş birliği vurgusu!
AK Parti yeni yıla “Karar Mesaisi” ile giriyor!
AK Parti yeni yıla “Karar Mesaisi” ile giriyor!
Zap, Hakurk, Metina’da neler oluyor?
Zap, Hakurk, Metina'da neler oluyor?
Süper Kupa provokasyonuna gözaltı!
Süper Kupa provokasyonuna gözaltı!
Kazaya aşırı hız mı neden oldu?
Kazaya aşırı hız mı neden oldu?
Niğde’de hangi hizmetler yapıldı?
Niğde’de hangi hizmetler yapıldı?
Batı Şeria’da neler oluyor?
Batı Şeria'da neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster