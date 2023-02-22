İZOLATÖR SİSTEMİ hayat kurtardı! Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi hasarsız... A Haber görüntüledi

Son dakika haberi... Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde 341 adet sismik izolatör Dörtyol Devlet Hastanesi'ni korudu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

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ında depremin birinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen teknikle bilimle yıkıcılığının nasıl da azaltılabildiğini göstermiş olduk. Bu çok iyi bir örnek.