İzmirli depremzedelerden Başkan Soyer'e çağrı: Bizi sokağa atma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim depremi sonrası evleri yıkılan İzmirlilerin yaralarını sarmak için adeta seferberlik ilan etti. Devlet, 5 bin 40 konutluk dev projeyi tamamlamak için adeta zamanla yarışırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Uzundere'de mülkiyeti belediyeye ait 5 bloktan oluşan konutlara yerleştirdiği deprem mağduru 224 aileyi kapı dışarı etmek için talimat verdi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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