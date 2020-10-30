İzmir'deki binanın çökme anı kamaralara böyle yansıdı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı anlarda 7 katlı binanın yıkılma anı çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. 7 katlı binanın şiddetli bir gürültüyle yıkıldığı görüntülere yansıdı..

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 7 katlı bir binanın yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ YAŞANDI

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında kent merkezinde bir binanın yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 7 katlı bir binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü. Binanın çevresindeki vatandaşlar ise korku ve panikle sağa sola kaçıştı.

BAŞKA İHBARLARDA VAR

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı baz başka binaların da yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.