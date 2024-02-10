İzmir’de yılan hikayesine dönen opera binası! 2018’de başladı çürümeye terk edildi

İzmir'de Cumhuriyet tarihinin ilk opera sanatına özel binası inşa edilecekti. İhalesi yapıldı, inşaatına 2018 yılında başlandı. Ancak o bina bir türlü bitmedi, hatta inşaat durduruldu. Şimdi şehrin göbeğinde çürümeye terk edilmiş durumda.