Ankara Zirvesi'nden hangi kararlar çıkabilir?

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi ikinci gününde de tarihi anlara sahne olmaya devam ediyor. Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Erdoğan olmasa zirveye gelmezdim." sözleri gündeme damga vurmuştu. Zirvenin ikinci gününde ise Trump'ın yaptığı açıklamalar ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun geleceği ve müttefiklerin dünya barışına sağlayabileceği katkılara ilişkin mesajları dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, NATO Zirvesi'nden çıkması muhtemel sonuçları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.