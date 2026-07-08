Trump bugün Avrupalı liderlerle görüşecek mi?

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen tarihi öneme sahip 36. NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Zirvenin ilk günündeki açıklamalarında NATO'dan memnun olmadığını dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Erdoğan olmasa NATO Zirvesi'ne gelmezdim." sözleri gündeme damga vurmuştu. Bugün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi beklenen Trump'ın programında Avrupalı liderlerle herhangi bir temasın yer almadığı ifade ediliyor. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Ankara'dan canlı yayında zirveye ilişkin son gelişmeleri aktardı.