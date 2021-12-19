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İzmir'de opera binası usulsüzlüğü

A Haber
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Giriş: 19.12.2021 12:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 101 milyon liralık usulsüzlüğü Sayıştay raporlarına yansıdı. Opera sanatına özel ilk bina olacak sloganıyla tanıtılan opera binası inşatı 2017 yılında başladı. 2020 sayıştay raporunda opera binasıyla ilgili yapılan usülsüzlük nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye bütçesinden fazladan 101 milyon 510 bin lira fazladan para ödenecek.Detaylar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Opera binası usulsüzlüğü
Opera binası usulsüzlüğü
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