18 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir'de maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler
Son dakika haberi... İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan kazaya ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ilk detayları paylaştı...