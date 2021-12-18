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İzmir'de maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler

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Giriş: 18.12.2021 22:51
Son dakika haberi... İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan kazaya ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ilk detayları paylaştı...
Maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler
Maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler
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