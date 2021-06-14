İzmir’de antik kentten bin 800 yıllık heykel çıkarıldı

İzmir'deki Metropolis Antik Kenti kazılarına bin 800 yıllık kadın heykeli bulundu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek anlattı. Serdar Aybek, “Çalışmanın ilk günlerinde sürprizle karşılaştık. Şu anda rutin çalışmalarımız devam ediyor. Heykelde oluşan korozyonlar temizleniyor.” ifadelerini kullandı.

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