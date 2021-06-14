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İzmir’de antik kentten bin 800 yıllık heykel çıkarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2021 15:52
Güncelleme:14.06.2021 15:52
İzmir'deki Metropolis Antik Kenti kazılarına bin 800 yıllık kadın heykeli bulundu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar  Aybek anlattı. Serdar  Aybek, “Çalışmanın ilk günlerinde sürprizle karşılaştık. Şu anda rutin çalışmalarımız devam ediyor. Heykelde oluşan korozyonlar temizleniyor.” ifadelerini kullandı.
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