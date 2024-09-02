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İzmir'de ABD'li 2 askeri personele saldıran 15 şüpheli gözaltında | ABD Ankara Büyükelçiliği'nden teşekkür

İzmir'de ABD'li 2 askeri personele saldıran 15 şüpheli gözaltında | ABD Ankara Büyükelçiliği'nden teşekkür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 20:01
Güncelleme:02.09.2024 20:11
İzmir'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldırıda bulundu. İzmir Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklandı. ABD Ankara Büyükelçiliği de olaya hızlı müdahale edilmesinden ve olayla ilgili soruşturma başlatılması nedeniyle Türk makamlarına teşekkür etti.
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