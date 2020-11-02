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İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil kurtarıldı

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Giriş: 02.11.2020 01:22
Son dakika haberi... Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde 58 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Ekipler enkaz altından 14 yaşındaki İdil Şirin'i kurtardı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

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