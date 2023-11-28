İzmir Venedik’e döndü CHP'li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve lodosa hazırlıksız yakalandı. Tüm bu olumsuzluklara bir de kronik altyapı eksikliği eklenince Alsancak 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Bostanlı ve Mavişehir adeta göle döndü. İzmir'de selin yaşandığı gün deniz sularının vurduğu sokaklarda kısa bir süre kalıp görüntü veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ertesi gün Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.