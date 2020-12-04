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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı

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Giriş: 04.12.2020 09:13
Güncelleme:04.12.2020 09:19
Son dakika haberi... İzmir’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı Mustafa Özcan’ın damadı Muhammet Bozkurt'un da bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Detayları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerinin yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi.

Aralarında Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı Muhammet Bozkurt ile, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve Emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları, büyük bölge talebe mesulleri, büyük-küçük bölgeciler, mütevelliler, ihraç TSK ve Emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde başlatılan operasyonla birçok ilde 66 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 euro, 90 bin TL, 9 ata altın ve dijital materyaller ele geçirildi.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu
İzmir merkezli FETÖ operasyonu
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