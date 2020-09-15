15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 09:11
İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 48'i muvazzaf 66 kişiden 53'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlen 66 zanlıdan 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin de halen görev yaptığı öğrenildi.

Operasyonda Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı.

28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Dünyada muhalefet nasıl Türkiye’de nasıl?
Dünyada muhalefet nasıl Türkiye’de nasıl?
28 ilde FETÖ operasyonu
28 ilde FETÖ operasyonu
A Haber canlı yayınında Sevilla haritasının amacını anlattı
A Haber canlı yayınında Sevilla haritasının amacını anlattı
CHP'li İBB çiftçiyi yarı yolda bıraktı
CHP'li İBB çiftçiyi yarı yolda bıraktı
Erol Mütercimler'in FETÖ'yle işbirliğini deşifre etti
Erol Mütercimler'in FETÖ'yle işbirliğini deşifre etti
HDP'nin algı operasyonu çöktü!
HDP'nin algı operasyonu çöktü!
14 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
14 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
İzmir'deki metro skandalı vatandaşı çileden çıkardı
İzmir'deki metro skandalı vatandaşı çileden çıkardı
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor
SOLOTÜRK'ten muhteşem görüntü
SOLOTÜRK'ten muhteşem görüntü
Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı için flaş açıklama
Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı için flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster