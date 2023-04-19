İzmir Körfez’in çözülemeyen sorun! Körfez’de deniz marulu tehdidi

İzmir Körfezi'nde son 1 yıldır yok olmayıp deniz yüzeyinde görülmeye devam eden deniz marulu sorunu bir türlü çözülemiyor. Deniz marulu ne gibi sorunlara işaret ediyor? Merak edilen soruların cevabını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doğan Yaşar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN