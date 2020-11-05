İzmir depreminin yaraları sarılıyor! Sağlık Bakanı Koca'dan son durum hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından son durumlar hakkında açıklamalarda bulundu. Elif ve Ayda'nın sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda, ciddi bir sorun yok. Elif serviste, kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok." dedi.