30 Ekim 2021, Cumartesi
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İzmir depreminin 1. yılı! Neler yaşandı, yaralar nasıl sarıldı?
İzmir depreminin üstünden 1 yıl geçti, 117 kişi hayatını kaybetti bin 34 kişi yaralandı. 215 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı, Bayraklı ilçesinde 7 proje alanı belirlendi. Bin 444 konut ile 208 dükkanın temeli atıldı, 8 bin 100 konut inşa edilmesi planlanıyor, 8 etapta 3 bin 640 konutun yapımı devam ediyor.
ENKAZ ALTINDA HAYATA TUTUNDULAR
AYDA GEZGİN / 3 YAŞINDA: 91 SAAT SONRA KURTARILDI
ELİF PERİNÇEK / 3 YAŞINDA: 65 SAAT SONRA KURTARILDI
İDİL ŞİRİN / 14 YAŞINDA: 58 SAAT SONRA KURTARILDI
İNCİ OKAN / 16 YAŞINDA: 17 SAAT SONRA KURTARILDI
GÜNAY ÖZIŞIK / 15 YAŞINDA: 10 SAAT SONRA KURTARILDI