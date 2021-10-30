İzmir depreminin 1. yılı! Neler yaşandı, yaralar nasıl sarıldı?

İzmir depreminin üstünden 1 yıl geçti, 117 kişi hayatını kaybetti bin 34 kişi yaralandı. 215 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı, Bayraklı ilçesinde 7 proje alanı belirlendi. Bin 444 konut ile 208 dükkanın temeli atıldı, 8 bin 100 konut inşa edilmesi planlanıyor, 8 etapta 3 bin 640 konutun yapımı devam ediyor.

ENKAZ ALTINDA HAYATA TUTUNDULAR

AYDA GEZGİN / 3 YAŞINDA: 91 SAAT SONRA KURTARILDI

ELİF PERİNÇEK / 3 YAŞINDA: 65 SAAT SONRA KURTARILDI

İDİL ŞİRİN / 14 YAŞINDA: 58 SAAT SONRA KURTARILDI

İNCİ OKAN / 16 YAŞINDA: 17 SAAT SONRA KURTARILDI

GÜNAY ÖZIŞIK / 15 YAŞINDA: 10 SAAT SONRA KURTARILDI