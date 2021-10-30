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İzmir depreminin 1. yılı! Depremin yaraları bir yılda nasıl sarıldı?

A Haber
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Giriş: 30.10.2021 09:45
117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti. Devlet ve millet el ele ilk günden beri depremzedelerin yanındaydı. Peki aradan geçen bu süre içinde bölgede neler yapıldı? Gelişmeleri İzmir'de A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak değerlendirdi.
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