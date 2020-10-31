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İzmir depremi hakkında provokatif paylaşım yapan kişi yakalandı

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Giriş: 31.10.2020 04:49
Güncelleme:31.10.2020 04:55
İzmir'de meydana gelen Türkiye'nin yüreğini yakarken, sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarda bulunanlar gözaltına alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir halkı hakkında provokatif sözler sarf eden kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" ifadelerini kullanan kişinin yakalandığını duyurdu.

"TÜRK POLİSİ YAKALAR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıma bulunan bir kişinin yakalandığını açıkladı.

İnce açıklamasında, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.

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