İzmir Büyükşehir’den Körfez’e çamur!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir’de gerçekleştirilen denetimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU), içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi’ne arıtma çamuru döktüğünü, Tire ilçesinde evsel atık suları arıtmadan doğrudan Cuma Deresi’ne deşarj ettiğini, Ödemiş’te ise kapasite yetersizliği nedeniyle taşan kanalizasyon ve arıtılmamış atık suyu Gali Çayı’na verdiğini tespit etti. İZSU’ya 6 ihlalle ilgili 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulandı. Çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.