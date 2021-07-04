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İzmir Büyükşehir’de kamera yolsuzluğu! Sayıştay raporunda ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 13:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2018'de bir şirkete verdiği 'sahillere güvenlik kamerası takma' işinde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Rapora göre 2 milyon 666 bin lira kamu zararı olduğu bilgisine ulaşıldı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2018'de bir şirkete verdiği 'sahillere güvenlik kamerası takma' işinde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

SAYIŞTAY SAVUNMA İSTEDİ

Elçi, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında sahildeki kamera sistemi işini özel bir güvenlik şirketine vermişti. Verilen bu ihale işinde kamu zararı tespit edildi. Sayıştay yaptığı incelemelerde pek çok işlemin Büyükşehir Belediyesi tarafından parası ödenmesine rağmen işin aslında yapılmadığı ve bazılarının da yapılsa da usule aykırı olduğu ortaya tespiti raporda yer aldı. İhalenin 2018 yılında dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapıldığı ve yaklaşık 5 milyon 950 bin liralık ihalede 2 milyon 666 bin lira kamu zararı olduğu bilgisine ulaşıldı. Sayıştay belediye yetkililerinden savunma istedi." ifadelerini kullandı.

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