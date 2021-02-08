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0){for(t=0;t
08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA İYİ Parti'yi karıştıran atama! Giriş: 08.02.2021 13:41 Güncelleme:08.02.2021 14:06 İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Çıray’ın ‘siyasi başdanışmanlık’ görevine getirilmesine Akşener’in yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" sözleriyle tepki gösterdi. DİĞER