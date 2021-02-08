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İYİ Parti'yi karıştıran atama!

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Giriş: 08.02.2021 13:41
Güncelleme:08.02.2021 14:06
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Çıray’ın ‘siyasi başdanışmanlık’ görevine getirilmesine Akşener’in yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" sözleriyle tepki gösterdi.
İYİ Partide atama krizi! Müsavat Dervişoğlundan Aytun Çıray’ın başdanışman olmasına tepki: O makam, o kişiye az gelir İYİ PARTİ'DE ATAMA KRİZİ! MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN AYTUN ÇIRAY'IN BAŞDANIŞMAN OLMASINA TEPKİ: O MAKAM, O KİŞİYE AZ GELİR
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