20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'ye sert tepkiler: Kendi açıklarını kapatmaya çalışıyorlar

İYİ Parti'ye sert tepkiler: Kendi açıklarını kapatmaya çalışıyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 12:45
Güncelleme:20.01.2022 12:53
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi. Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.​ BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yelis, İYİ Parti'ye sert tepki göstererek "Millet İttifakı sadece karışıklık ya da algı oluşturma operasyonlarıyla ortaya bir şeyler koymaya kendi açıklarını kapatmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’ye sert tepkiler
İYİ Parti'ye sert tepkiler
Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
İki doz Biontech olana TURKOVAC
İki doz Biontech olana TURKOVAC
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
4 yıllık mücadele! Son Osmanlı...
4 yıllık mücadele! Son Osmanlı...
Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu anlaşmazlığı
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu anlaşmazlığı
Mehmetçik destan yazdı! Terör işgali bitti
Mehmetçik destan yazdı! Terör işgali bitti
Minik Asiye’den güzel haber
Minik Asiye’den güzel haber
Rusya Ukrayna’yı işgal mi edecek?
Rusya Ukrayna’yı işgal mi edecek?
ABD’deki gizemli danışmana maaş!
ABD'deki gizemli danışmana maaş!
Karlı yollarda araba nasıl kullanılır?
Karlı yollarda araba nasıl kullanılır?
Daha Fazla Video Göster