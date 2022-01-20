İYİ Parti'ye sert tepkiler: Kendi açıklarını kapatmaya çalışıyorlar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi. Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.​ BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yelis, İYİ Parti'ye sert tepki göstererek "Millet İttifakı sadece karışıklık ya da algı oluşturma operasyonlarıyla ortaya bir şeyler koymaya kendi açıklarını kapatmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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