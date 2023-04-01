01 Nisan 2023, Cumartesi
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İYİ Parti’nin Meral Akşener’in mağduriyet tiyatrosu! Neden siyasi ranta soyundu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in senaryosu uzun sürmedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gece isabet eden kurşunun yaygarası ertesi gün kopartıldı. Gece boyunca saldırı algısı oluşturulmak için hazırlık mı yapıldı soruları gündeme geldi. Olayın saldırı değil hırsız kovalayan bekçinin silahından çıkan kurşunun isabet etmesiyle meydana geldiği anlaşıldı. Peki Meral Akşener olayın failinin yakalanmasını neden beklemedi? Siyasi rant arayışına mı dönüştü? Parti binasına kurşun isabet etmesi siyasi istismara mı dönüştü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.