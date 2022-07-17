17 Temmuz 2022, Pazar
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İYİ Parti'nin 'anket' oyununu gazeteci Sabahattin Önkibar afişe etti: Büyük ödemeler, paralar vadedilmiş
Gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin Avrasya, Metropol, ORC, benzeri bir takım anket firmalarını ziyaret ettiğini söyledi. "Firmalardan İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş." ifadelerini kullanan Önkibar, bu oyunun karşılığında büyük paralar vadedildiğini dile getirdi.