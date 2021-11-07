İYİ Partili Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi? Sert tepki: TBMM çatısı altında görmek istemiyoruz!

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağır küfürler eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden alındı. Tepkilerin odağında olan Türkkan neden istifa etmedi? İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? Şefit ailesine küfreden Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi? AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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