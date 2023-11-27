İYİ Partili isimlerden özel jette alkol partisi! Esma Bekar ve Murat İde'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı...

İYİ Parti'de taciz ve para transferi iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Genel Başkan Meral Akşener'in basın müşavirliğini görevini yürütürken 1 ay önce görevden alınan Murat İde ile özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir jette partililerle alkol aldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Esma Bekar siyasetin gündemindeki İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarının hedefindeydi. İşte detaylar...