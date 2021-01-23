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İYİ Partili Bahadır Erdem terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş’a yine sahip çıktı
İYİ Parti ittifak ortağı HDP’nin terör suçundan tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a yine sahip çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı televizyon programında "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini" söyledi.
İYİ Partili isimler, ittifak ortağı eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye sahip çıkmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı bahadır erdem, katıldığı televizyon programında terörden tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.
Türk yargısının verdiği kararları görmezden gelen İYİ Partili Bahadır Erdem AİHM'in verdiği kararlara da sahip çıkmayı ihmal etmedi.
HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş "terör örgütüne destek" ve "6-8 ekim olaylarının baş sorumlusu" olarak yargılanıyor.