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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ azmettirici olarak yargılanmalı! Şehit babası A Haber'e konuştu

'nin eski eş genel başkanları ve 'ın yanı sıra partinin bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında soruşturması kapsamında düzenlenen iddianame Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların tamamı 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanacak. Yargının verdiği bu karar 2014 yılında olaylarında oğlu terör sempatizanları tarafından katledilen acılı baba sevinçle karşıladı. Baba Gökgöz, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ azmettiricidir. Ben hepsinden davacıyım. Onlar fitnelik yaptı herkesi sokağa çağırdı. En ağır cezayı almalılar. O zaman biraz acımız diner. HDP demek demek, Kandil demek HDP demek" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Oğlu Hasan Gökgöz dönemin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın Kobani'deki olayları bahane ederek yaptığı çağrıyla 2014 yılında sokak olayları başlamıştı.

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Yaşanan bu sokak olaylarında terör sempatizanları tarafından kurban eti dağıtmak için sokağa çıkan oğlu katledilen baba , ve 'ın azmettirici olarak yargılanmalarını istedi.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın en ağır cezayı almasını isteyen baba Gökgöz, "Onlar en ağır cezayı alırsa bizim içimiz rahat eder" ifadelerini kullandı.

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra partinin bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olayları soruşturması kapsamında düzenlenen iddianame Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların tamamı 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanacak. İlk duruşma 25 Nisan'da yapılacak.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ azmettirici olarak yargılanmalı! Şehit babası A Haber'e konuştu DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ AZMETTİRİCİ OLARAK YARGILANMALI! ŞEHİT BABASI A HABER'E KONUŞTU

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