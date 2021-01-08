Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ azmettirici olarak yargılanmalı! Şehit babası A Haber'e konuştu

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Yaşanan bu sokak olaylarında terör sempatizanları tarafından kurban eti dağıtmak için sokağa çıkan oğlu katledilen baba Mehmet Gökgöz, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın azmettirici olarak yargılanmalarını istedi.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın en ağır cezayı almasını isteyen baba Gökgöz, "Onlar en ağır cezayı alırsa bizim içimiz rahat eder" ifadelerini kullandı.