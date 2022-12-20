İYİ Parti'den sonra başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine Saadet Partisi'nden destek! AK Parti'den teşekkür geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki çıkışı sonrası Başkan Erdoğan konuyu referanduma götürmeyi teklif etti. AK Parti başörtüsü konusunda kapsamlı bir Anayasa teklifi hazırlarken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin Anayasa değişikiliği teklifine olumlu yaklaştıklarını açıkladı. Son olarak konuya ilişkin yeni destek Saadet Partisi'nden gelirken Saadet Partisi’nin Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı tarafından TBMM’ye sunulan aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza verdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "'Ben de varım' diyerek atılan her bir imzaya teşekkürler…" ifadelerini kullandı.

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