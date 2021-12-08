İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na veto mu? Millet İttifakı'nın adayını kim belirleyecek?

Millet İttifakı’nda adaylık krizi derin bir boyuta ulaşmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışları adaylık için mesaj olarak yorumlanırken İYİ Partili Koray Aydın’ın “Kazanamayacak adayı kabul etmiyoruz” sözleri gündeme bomba gibi düştü. Peki Millet İttifakı’nda neler oluyor? İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nu veto mu ediyor? HDP ne yapacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.

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