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İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok: Operasyonun başı Meral Akşener!

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Giriş: 23.10.2020 20:14
İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, katıldığı bir televizyon programında eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'i Sorosçu olmakla suçladı. İsmail Ok, FETÖ iddialarıyla çalkalanan partiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı. Ok, "İYİ Parti’de bir operasyon vardır. Operasyonun başı sayın Meral Akşener'dir." ifadelerini kullandı

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