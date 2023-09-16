İYİ Parti’den CHP’ye ittifaksız seçim resti! Akşener’in ittifaktan ayrılma süreci

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son açıklamasında CHP ile ittifakın bittiğini resmen açıkladı. Akşener'in seçim öncesi tutumuna ve seçim sonrası davranışlarına bakıldığında ittifaktan ayrılması aslında sürpriz olmadı. A Haber, İYİ Parti liderini muhalefetle ittifaktan ayıran sürecin yer aldığı bir analiz haber hazırladı. İşte tüm detaylar…

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