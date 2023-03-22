İYİ Parti'den bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu konuşma öncesi Akşener'den izin aldı

Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası HDP'ye yapılan ziyaret ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurması siyaset gündemine damga vurdu. Yaşanan bu gelişme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üç maymunu oynarken, Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ağıralioğlu "Bölücülerle pazarlık yapılıyor" derken bu açıklamalara CHP ve HDP'den tepki geldi. Yaşanan süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Şebnem Bursalı flaş bir kulis bilgisi paylaştı. İşte detaylar...