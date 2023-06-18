18 Haziran 2023, Pazar
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İYİ Parti'den 28 Mayıs itirafı: Rehavete kapıldık! Ortak Politikalar Metni seçim kazandıramazdı
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimet sonrası CHP ile İYİ Parti arasındaki ipler iyice gerilirken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özlale, ittifak ortaklarının hazırladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin seçim kazandırmayacağını ifade ederken rehavete kapıldıkları belirtti. CHP'ye de yüklenen Özlale "Biz seçimi kazanmış gibi hareket ettik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...