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İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor! Ahat Andican İYİ Parti’den istifa etti

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 16:25
İYİ Parti kurucusu ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican, parti yönetimi ile uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmadığını belirtti. Partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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