İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor! Ahat Andican İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti kurucusu ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican, parti yönetimi ile uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmadığını belirtti. Partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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