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İYİ Parti'de üst düzey istifa iddiaları! Parti kurucularından Koray Aydın'ın istifa edeceği konuşuluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 13:30
Siyaset kulislerinde İYİ Partili Koray Aydın'ın istifa edeceği konuşuluyor. Bu iddialar "İYİ Parti içerisinde muhalifler yeni bir hareket mi başlatıyor?" sorusunu sorduruyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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