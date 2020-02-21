İYİ Parti'de Soros depremi! Hasan Seymen'in arkasındaki isim Akşener mi?

İYİ Parti'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un istifasıyla başlayan "Soros" tartışması iyice alevlendi. Gözler İsmail Ok'un Sorosçu olmakla suçladığı Eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ve onu o göreve getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi. İşte İYİ Parti'deki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında açıkladı...

İYİ Parti üst üste istifalarla sarsımış durumda. Seçimden bu yana 5 milletvekili İYİ Parti'den farkı gerekçelerle istifa etti. En dikkat çekici gerekçe Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'undu. İsmail Ok açıklamalarda bulundu ve Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunu ve bu ismi göreve getirenin kim olduğunu sordu. Ok, bu açıklamasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

OK'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Mecliste bir basın toplantısı düzenleyerek parti hakkında zehir zemberek sözlerine devam etti. Partinin Genel Başkan Yardımcılığında bir süre görev yapan Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunu iddia eden Ok, parti yönetiminin bu durumdan haberdar olduğunu dile getirerek, "Partinin en kritik noktalarına getirilmesi, il başkanlarımızın ya da milletvekillerimizin suçu değildir." ifadelerini kullanarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i suçladı.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "İYİ Parti'den istifa etme gerekçemde Sorosçu Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin, yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum." dedi.

Bu fikirleri savunan bir kişinin İYİ Parti'de yer almasına, parti tabanı ve teşkilatların çok sert tepki gösterdiğini ifade eden Ok, şöyle konuştu:

"Tepkilere rağmen bu kişinin görevden alınmasında bir ay boyunca tereddüt edilmesi, şahsımda izahı mümkün olmayan en derin kırılma noktası olmuştur. Bu olayın akabinde Genel Başkanımız ile yaptığım görüşmede, bu kişinin görevden alınmasında yaşanan tereddütün, bende güven sorunu oluşturduğunu söyledim. Partinin yerelde ve genelde hiçbir faaliyetine katılmayacağımı, geri planda kalarak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da arz ettim. Kendileri kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Gelinen süreçte parti içinde savunduğum fikirler, uç fikir olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay süren gelişmeler sonucunda partide istenmeyen adam ilan edildiğimi anladım."

SÖZDE MİLLİYETÇİ!

İsmail Ok'un bu açıklamaları ve geçmişte yaşananlar İYİ Parti'nin sözde milliyetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl partinin sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık'ın FETÖ'den tutuklanması, HDP destekçisi olduğu bilindiği halde CHP ile ittifak yapılması, Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini söylemesi ve son olarak da Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunun ortaya çıkması İYİ Parti'nin milliyetçiliği kullanarak halkı kandırdığı ortaya çıktı.