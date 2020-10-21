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İyi Parti'de kılıçlar çekildi! 'FETÖ'cü' kavgası adliyeye taşındı!

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Giriş: 21.10.2020 12:32
Güncelleme:21.10.2020 13:29
Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisinin FETÖ’cü olduğunu açıklayan partisinin milletvekili Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ için "söz konusu milletvekili" diye bahsetti. Kavuncu, Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi.

İstenmeyenler listesi krizinin ardından "FETÖ'cü" krizi ile çalkalanan İyi Parti'de son dakika gelişmeleri birbirini takip ediyor. Ümit Özdağ'ın İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti. Kavuncu, partili bir grupla birlikte Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesine geldi.

KAVUNCU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendisiyle ilgili iddiaları canlı yayında dile getiren İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Parti İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu Özdağ'ın iddialarına ilişkin değerlendirme yaparken seçtiği kelimelerle dikkat çekti.

ÖZDAĞ'IN İHRACI İÇİN DİLEKÇELER HAZIRLANIYOR

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi. Kavuncu, "Bütün ilçe başkanlarımız parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca da söz konusu milletvekiliyle alakalı ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar, İstanbul'daki tüm ilçe başkanları ve Türkiye'deki tüm il başkanlarımız da gene aynı şekilde tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca genel merkezimize ihraç istemiyle başvurularımızı yapacaklar" dedi.

Özdağ'ın kendisine iftira attığını savunan ve son dakika kararıyla suç duyurusunda bulunan Kavuncu, İstanbul'daki ilçe başkanlarının hemen hemen tamamı ile birçok il başkanının yanında olduğunu da söyledi.

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