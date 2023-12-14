14 Aralık 2023, Perşembe
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İYİ Parti’de ittifak depremi! CHP ile iş birliğini savunan isimler ya istifa ediyor ya da partiden gönderiliyor
CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de sular durulmuyor. İttifakı savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ise, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İşte haberin detayları…