İYİ Parti'de itiraf yağmuru devam ediyor! Bir bomba FETÖ açıklaması da eski İYİ Partili Ali Türkşen'den

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ itirafının ardından İYİ Parti'deki itiraf yağmurunun ardı arkası kesilmiyor. Özdağ, bir özel televizyon kanalında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' demişti. Bu açıklamaların ardından eski İYİ Partili Ali Türkşen'in bir canlı yayında söylediği sözler de İYİ Parti içerisindeki FETÖ iddialarını iyice alevlendirdi. Türkşen yaptığı açıklamada Meral Akşener'in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandığını iddia etti. "Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" dedi.