İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?

İYİ Parti’yi kim, nasıl dizayn ediyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Murat, "İstifalar daha da artabilir" dedi.

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