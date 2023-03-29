29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?

İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 16:40
İYİ Parti’yi kim, nasıl dizayn ediyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Murat, "İstifalar daha da artabilir" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?
İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?
Akşener’den tartışılacak açıklamalar
Akşener’den tartışılacak açıklamalar
Ağıralioğlu İYİ Parti’den neden istifa etti?
Ağıralioğlu İYİ Parti'den neden istifa etti?
’’Cumhur İttifakı yüzde 50 bandında’’
''Cumhur İttifakı yüzde 50 bandında''
Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti?
Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti?
Başkan Erdoğan’dan BBP’ye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret
Temmuzda asgari ücrete ara zam var
"Temmuzda asgari ücrete ara zam var"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kabine’de yeni isimler olacak
"Kabine’de yeni isimler olacak"
PKK – HDP - Altılı masa el ele
PKK – HDP - Altılı masa el ele
Yeniden Refah’tan CHP’ye Erbakan tepkisi
Yeniden Refah'tan CHP'ye Erbakan tepkisi
Erdoğan’ın adaylığında engel yok
"Erdoğan'ın adaylığında engel yok"
Daha Fazla Video Göster