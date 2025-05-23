İYİ Parti’de Hasan Toktaş krizi! WhatsApp mesajı başını yaktı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajı parti içinde krize yol açtı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu ve Dervişoğlu ayrıca Toktaş'ın görevden alındığını ve süreç tamamlanana kadar teşkilat başkanlığı görevlerini bizzat yürüteceğini açıkladı.

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