04 Aralık 2023, Pazartesi
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İYİ Parti seçime tek başına giriyor
Genel seçimlerde yaşadıkları hezimet sonrası CHP’ye rest çekerek her konuşmasında müstakil seçim çıkışı yapan Meral Akşener geçtiğimiz günlerde kendisini tekrar masaya çekmek isteyen CHP lideri Özgür Özel ile yüz yüze görüştü. Görüşmede Özel’in ittifak davetine "GİK’e danışacağım" diyerek geri adım sinyali verdi. Tüm yaşananların ardından gözler bugün gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu’na (GİK) çevrilmişti. İYİ Parti toplantıda CHP'nin işbirliği teklifini ret ederek seçimlere tek başına katılma kararı aldı.