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İyi Parti HDP ve CHP üçgeninde yaşananların perde arkasında ne var? İşte yanıtı |Video

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Giriş: 25.05.2020 18:54
Güncelleme:25.05.2020 19:21
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz'' açıklamasına kızan HDP'li Sırrı Süreyya Önder,  ''İyi Parti bize aracı'' gönderdi sözleri ile iki parti arasındaki ilişkiyi deşifre etti. Peki bu ilişki ne zaman başlad, kimler ittifak sürecinde hangi mesajları verdi? daha da önemlisi iki parti arasında yaşanan ''aracı'' tartışması gerçek bir tartışma mı, yoksa bir orta oyunu mu oynanıyor? tüm bu yaşananların perde arkası haberimizde...
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