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İYİ Parti - HDP ortaklığı iddiası! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: FETÖ - PKK fay hatları tetiklendi! İYİ Parti ciddi bir deprem yaşayacak
Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.