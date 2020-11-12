Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.