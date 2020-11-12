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İYİ Parti - HDP ortaklığı iddiası! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: FETÖ - PKK fay hatları tetiklendi! İYİ Parti ciddi bir deprem yaşayacak

A Haber
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Giriş: 12.11.2020 13:12
Güncelleme:12.11.2020 14:04
Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti - HDP ortaklığı iddiası! A Haberde çarpıcı değerlendirme: FETÖ - PKK fay hatları tetiklendi! İYİ Parti ciddi bir deprem yaşayacak İYİ PARTİ - HDP ORTAKLIĞI İDDİASI! A HABER'DE ÇARPICI DEĞERLENDİRME: FETÖ - PKK FAY HATLARI TETİKLENDİ! İYİ PARTİ CİDDİ BİR DEPREM YAŞAYACAK

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